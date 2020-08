Włókniarz Częstochowa surowo ukarany: walkower, grzywna i zakaz dla prezesa

Komunikat Ekstraligi żużlowej:

Komisja Orzekająca Ligi zweryfikowała mecz 11. rundy PGE Ekstraligi ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa – MOJE BERMUDY STAL Gorzów jako walkower na korzyść drużyny gości.

Zgodnie z regulaminem organizator zawodów musi przygotować regulaminowo tor do odbioru i utrzymywać go we właściwym stanie przez całe zawody. Dodatkowo organizator jest zobowiązany zgłosić do organu zarządzającego rozgrywkami zamiar przeprowadzenia prac na torze z wyszczególnieniem ich zakresu oraz terminem takich prac. Tor nie może być używany do zawodów i treningów, dopóki nie będzie zbadany przez weryfikatora i licencjonowany przez GKSŻ.

Ponadto organizator zawodów jest zobowiązany do uwzględnienia prognoz pogody oraz panujących rzeczywistych warunków atmosferycznych w dniach poprzedzających mecz, a w szczególności na 72, 48, 24 i 12 godzin przed godziną zawodów. Musi tym samym realizować w taki sposób przygotowania toru, aby rozegranie zawodów było jak najbardziej prawdopodobne.