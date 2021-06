Wodne place zabaw - w upały to strzał w dziesiątkę. Dzieci mogą tu szaleć do woli. Zobaczcie TOP wodnych placów zabaw w woj. śląskim

Wodne place zabaw to prawdziwa atrakcja dla dzieci. To masa świetnej zabawy dla maluchów. Kolorowe urządzenia, tryskająca z fontann woda i bezpieczna nawierzchnia pozwala dzieciom bawić się do woli. To także dobry sposób na aktywną zabawę w upalne dni, gdy na tradycyjnym placu zabaw może być po prostu na to za gorąco. Pierwszy wodny plac zabaw województwie śląskim powstał przy jeziorze paprocańskim w Tychach, chwilę później uruchomiono pierwsze takie miejsce w Zagłębiu - w Będzinie.

- To była jedna z najlepszych inwestycji, które zrealizowaliśmy. To, że dzieciom się spodoba mogliśmy przewidzieć. Bardzo nas cieszy, że wodny plac zabaw przypadł także do gustu dorosłym - mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Wodny plac zabaw w Będzinie powstał w parku na Warpiu w 2016 roku, w sąsiedztwie istniejącej wówczas już od kilku lat Strefy Aktywności Rodzinnej. Koszt prac wyniósł wówczas 960 tysięcy złotych. Oprócz urządzeń zabawowych znajdują się tutaj toalety, przebieralnie i prysznice. To obiekt monitorowany, a nocą oświetlony.