Wodzisław Śl. Dobiega końca remont DW 933. Na ulicy Jastrzębskiej położną nowy asfalt. Będą duże utrudnienia, przygotowano objazd

Utrudnienia na DW 933 w Wodzisławiu Śl. Drogowcy będą kłaść asfalt na ulicy Jastrzębskiej

Dobiega końca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933. W tym tygodniu wykonawca zamierza przystąpić do warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na kolejnych odcinkach ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śl.

W czwartek (10.06) od godziny 6 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od skrzyżowania DW 933 z ul. Łużycką do skrzyżowania DW 933 z ul. Czarneckiego włącznie z tarczą skrzyżowania z ul. Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim.

W piątek (11.06) od godziny 6 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od skrzyżowania DW 933 z ul. Czarneckiego do skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca).

Dlatego w czwartek (10.06) z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Czarneckiego (dojazd do ul. Łużyckiej od DK 78 bez utrudnień), a w piątek (11.06) z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Czarneckiego do ul. Św. Wawrzyńca – skrzyżowania z ul. Czarneckiego i Św. Wawrzyńca będą dostępne dla ruchu publicznego.