Wodzisław Śl.: Straty po powodzi są ogromne. Ruszyły zbiórki w Internecie. Jak pomóc potrzebującym?

Woda po ubiegłotygodniowej ulewie zamieniała ulice i małe potoki w rwące rzeki. Pozostawiła po sobie zniszczenie i mieszkańców z olbrzymimi szkodami. Tak jest m.in. w wodzisławskiej Zawadzie, Lubomi, Gorzycach, Rydułtowach. To dramat dla wielu poszkodowanych. Część z nich na pewno nie da samemu rady pokryć straty i wrócić do normalności.

Woda sięgała do kolan, nierzadko do pasa. Zalewała piwnice, ale też w wielu przypadkach pomieszczenia mieszkalne. Niszczyła meble, sprzęt rtv i agd, przedmioty codziennego użytku. Nie oszczędziła przedsiębiorców, część z nich liczy straty w setkach tysięcy złotych.

- Prosimy o pomoc w uratowaniu domu po powodzi. Podczas ostatnich obfitych opadów w ciągu paru minut woda spłynęła do naszego podwórka jak rzeka. Nic nie udało się uratować - wszystkie meble, sprzęt, ubrania nadają się do wyrzucenia. Fala zbyt szybko zalała nasz dom - musieliśmy się ewakuować. Cały parter jest do remontu, podwórko stało się bagnem. Każdy grosz się liczy. Bardzo prosimy o pomoc i dziękujemy za każdy datek - czytamy w opisie zrzutki.

Cel to 20 tys. zł. Do tej pory udało się uzbierać 7 423 zł. Link do zbiórki znajdziesz tutaj (kliknij, otwiera się w nowym oknie)

"Woda zabrała wszystko"

Ogromne straty po powodzi są w dzielnicy Zawada w Wodzisławiu Śl. To była rzeka. Przelewała się przez łąki, domy, sklepy – niszcząc wszystko po drodze. Olbrzymie szkody wywołała w punkcie sprzedaży sadzonek przy ulicy Młodzieżowej.