Wypadek w Jasionie, w powiecie tarnogórskim. Smart zderzył się z peugeotem, który wylądował na płocie

Wypadek w Jasionie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Na miejsce wezwano również strażaków i ratowników medycznych, którzy zabrali poszkodowanych kierowców do szpitala. Policjanci zajmą się teraz wyjaśnieniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego wypadku.

Do zdarzenia doszło w czwartek 9 lutego, po godzinie 15.00. Wtedy też, dyżurny tarnogórskiej komendy odebrał zgłoszenie wypadku drogowego w miejscowości Jasiona na skrzyżowaniu ulicy Głównej z Pyskowicką.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Zimowa aura sprawia, że warunki na drogach nie należą do najlepszych. Policja apeluje więc do kierujących, by w szczególności podczas zimowej aury uważali na drogach.