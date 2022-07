Wyprawa na Orlą Perć Tatr Zachodnich – Rohacze. To nie szczyty dla początkujących. DZ proponuje na wakacje. Zobacz ZDJECIA

Rohacze – jak dojechać?

Strzeliste wierzchołki można zdobyć idąc z kilku różnych stron. Wędrówkę można rozpocząć na przykład z Doliny Chochołowskiej, co może być ciekawym pomysłem dla osób wybierających się na odpoczynek do Zakopanego. Kolejne szlaki wychodzą z okolic miejscowości Końska na Słowacji. My wybraliśmy trzecią opcję – dojazd do parkingu w Dolinie Rohackiej. Gdy Waszym oczom ukażą się szyldy i kierunkowskazy „Chata Zverovka” to znaczy, że jesteście we właściwym miejscu. By dojechać do parkingu z Polski najlepiej kierować się na przejście graniczne w Korbielowie. Następnie na Namestovo i Zuberec – tu szukamy odbicia do doliny. Jeżeli nie chcemy zostawać na noc na Słowacji, warto wyjechać wcześnie rano. Podróż samochodem z Katowic zajmie w jedną stronę ok. 3 godz.