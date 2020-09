Wyprawki dla pierwszoklasistów i nowy sprzęt do terapii i rehabilitacji dla przedszkolaków od Fundacji Tauronu

Dzięki pieniądzom przedszkole zakupiło System Rehabilitacji Funkcjonalnej Neuroforma. To najwyższej klasy sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. System wykorzystuje technologie wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów w 2D i 3D. Do systemu dokupiona została też dwuletnia licencja, aby w razie konieczności przejścia na zajęcia zdalne dzieci nie musiały przerywać terapii z zastosowaniem Neuroformy.

Dzięki darowiźnie przedszkole zakupiło też tzw. łódkę przygód wraz z matami amortyzującymi ewentualny upadek. Łódka to stanowisko do samodzielnej zabawy dziecka lub grupy dzieci, a także do ćwiczeń wspomagających równowagę. W sali doświadczeń wyposażonej przez Fundację znajdzie się również magiczna kula, klocki Lego z wędką wykorzystywane do edukacji i terapii mowy dziecka, a także kanapy do terapii i rehabilitacji.