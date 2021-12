Wystartowała kampania Stop Walkom Psów. Ma pomóc zwalczyć ten nielegalny proceder JAK

W Polsce walki psów są zakazane, ale co jakiś czas policja ujawnia taki nielegalny proceder. Żeby go całkowicie wyeliminować, wystartowała ogólnopolska kampania Stop Walkom Psów. Wchodząc na stronę internetową można anonimowo zgłosić podejrzenie wykorzystywania zwierząt w nielegalnych walkach lub przekazać informacje na temat podejrzanych hodowli, w których psy mogą być do nich szkolone.