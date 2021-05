Wystawa „Powstania śląskie 1919-1921" otwarta w Jaworznie. Plenerową wystawę przygotował IPN

Powstania Śląskie w Jaworznie

W tym roku przypada setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Z tej okazji Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zorganizował wystawę plenerową "Powstania śląskie 1919-1921". Ekspozycja przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach i we współpracy z Wojewodą Śląskim. Będziemy mogli zobaczyć je w różnych miastach w całym kraju, nie tylko w województwie śląskim.

W czwartek, 20 maja, o godz. 12 uroczyście otwarto wystawę plenerową na rynku w Jaworznie przy siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna. Otwarcia dokonał dr Andrzej Sznajder - dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Monika Bryl - zastępca prezydenta Jaworzna. Po wystawie chętnych oprowadzała autorka wystawy Aleksandra Korol-Chudy (OBEN IPN Katowice). Wystawę w Jaworznie będziemy mogli oglądać do 6 czerwca. Jeśli wybieramy się w okolice centrum lub na rynek, to warto zajrzeć na ulicę Pocztową (odnoga prowadząca do i z rynku) i zapoznać się z wystawą.