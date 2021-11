Zabrze jest w europejskiej i światowej czołówce transplantacji. Rozmowa z prof. Marianem Zembalą

SCCS w Zabrzu mimo pandemii dokonało w ubiegłym roku najwięcej przeszczepów serca w Polsce i Europie. Co to oznacza dla placówki i dla polskiej transplantologii?

Po pierwsze oznacza bardzo dużą dostępność do tej ratunkowej metody leczenia dla pacjentów i to jest dla nas najważniejsze. Innymi słowy, jeżeli chory ma nieodwracalne uszkodzenie serca (najczęściej z powodu zawału serca, uszkodzenia przez covid, wrodzonej anomalii czy toksycznego uszkodzenia, np. w trakcie chemioterapii) największe szanse na to, żeby przeżył ma właśnie w Zabrzu, gdzie najszybciej dostanie nowy narząd. To jest powód do dumy i zadowolenia.

Co o tym przesądza?

Istnieje wiele składowych, które przenoszą się na takie sukcesy. Profesor Zbigniew Religa, kiedy zaczęliśmy w 1985 roku pierwszy przeszczep marzył, żeby w zabrzańskim ośrodku rocznie wykonywano ich chociaż 50. Dlaczego tyle? Gdy byliśmy razem w Cambridge, (gdzie pracowałem przez kilka lat na stażu) ówczesny szef ośrodka, tłumaczył, że jeżeli placówka wykonuje ich mniej niż 50 rocznie, to właściwie się nie liczy. Prof. Religa, po tej rozmowie przyszedł do mnie do pokoju i powiedział: -"Zobacz. A my z tymi 10 - 30 transplantacjami rocznie, gdzie jesteśmy? Na szarym końcu". Dzisiaj jest zupełnie inaczej. W ubiegłym roku wykonaliśmy prawie 90, w tym roku 72 - przeszczepy serca (w 2021 r. w całej Polsce wykonano ich łącznie 176. Warto dodać, że tylko w Zabrzu pilnie na przeszczep oczekuje jeszcze 25 pacjentów, łącznie w Polsce 59). W zakresie transplantacji serca mamy pierwsze miejsce w Europie, a w zakresie transplantacji płuc jesteśmy zaliczani do czołowych ośrodków w Europie i na świecie według Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc. (Przeszczepów płuc wykonano w Zabrzu w tym roku 39, na 61 wykonanych łącznie w Polsce). Oznacza to najlepszy rezultat, nie tylko pod względem ilości przeszczepów, co jest bardzo ważne, ale jakości, czyli wyników leczenia. To efekt solidnej pracy całego zespołu.