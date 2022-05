Zabrze. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podjęto decyzję w kwestii następnego etapu przebudowy stadionu Górnika Zabrze

Górnik Zabrze - kolejny etap rewitalizacji stadionu

Przedmiotem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zabrze, która odbyła się 24 maja, radni debatowali nad tym, czy dać spółce Stadion w Zabrzu sp. z o.o. zielone światło do budowy czwartej trybuny na stadionie Górnika Zabrze. Duże obawy budziły kwestie finansowe. Podczas gorącej dyskusji pojawiały się pytania czy miasto będzie stać na utrzymanie tak dużego obiektu, padały również głosy, że miasto ma obecnie pilniejsze potrzeby. Jeden z radnych zaproponował również, by to mieszkańcy Zabrza zdecydowali, czy tej czwartej trybuny potrzebują. Wielu radnych obecnych na sesji wyrażało obawy z powodu zbyt ogólnikowego charakteru uchwały, pojawiały się również komentarze, że obietnice wybudowania czwartej trybuny to nic innego, jak gra przedwyborcza władz miasta. Po gorącej wymianie zdań, w głosowaniu Rady Miasta Zabrze, uchwała została przyjęta 13 głosami. 12 radnych wstrzymało się od głosu.