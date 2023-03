Zaczarowany Park Szwajcaria w Gliwicach. To prawdziwy zielony azyl w sercu tętniącego gwarem miasta! Znasz to miejsce?

Magiczny Park Szwajcaria w Gliwicach

Historia tego miejsca sięga kilku setek lat wstecz od roku 2023. Wówczas od strony ulicy działała tu duża restauracja, prowadzona przez Browar Toszecki, a za nią znajdowała się kręgielnia i ogromny taras z miejscem dla 600 osób. W środku urządzona była duża sala restauracyjna, sala taneczna i pokoje gościnne.

Po II wojnie światowej park przestał pełnić funkcję miejskiego, mieszkańcy jednak nadal chętnie go odwiedzali. W późniejszych latach budynek restauracji został przekształcony w Ośrodek Szkolenia Kierowców WORD. Pod koniec lat 90. ośrodek zamknął dostęp do parku. Przez kilkanaście lat teren stał zapomniany i zaniedbany... Zmieniło się to w 2011 roku, kiedy miasto zdecydowało się zrewitalizować park. Dziś to miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród gliwiczan. To prawdziwy zielony azyl w sercu tętniącego gwarem miasta!