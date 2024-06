Zagłębie Sosnowiec. Michał Kołakowski nie wycofuje się z oferty na zakup klubowych akcji. „Rozmowy trwają”

Ile akcji Zagłębia chciałby nabyć Michał Kołakowski?

- W postępowaniu przetargowym jest wskazane, że maksymalna liczba akcji, która jest na sprzedaż, to 90 procent i też o taką liczbę zawnioskowałem. Natomiast, to co jest we wniosku, to jedno, a później będą negocjacje i to może się pozmieniać. Na ten moment jest to całość. Kluczowe będą tutaj negocjacje, co do warunków, po zapoznaniu z faktyczną sytuacją klubu. Niestety, to musi trwać. Nawet w przypadku normalnej transakcji, gdy są dwie osoby fizyczne czy niepubliczne podmioty, no to trwa. W przypadku, gdy to jest miejski klub, to te procedury się wydłużają - wytłumaczył potencjalny inwestor klubu z Sosnowca.