Zagłębie Sosnowiec: Co z nowym inwestorem? Kiedy początek przygotowań do sezonu w II lidze?

Zagłębie z nowym prezesem

- Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się w poniedziałek 10 czerwca od badań wydolnościowych - przekazał rzecznik Zagłębia Jerzy Mucha.

Co z inwestorem dla Zagłębia?

Co natomiast słychać w kwestii inwestora dla klubu, który miałby kupić akcje należące do Gminy Sosnowiec?

- Sprawdziliśmy ofertę przetargową pod względem formalno-prawnym. Wszystko jest w porządku i przechodzimy do rozmów z potencjalnym oferentem. Oferent ma prawo składać zapytania, a my wtedy przygotowujemy dokumenty i trochę to trwa - wyjaśnia rzecznik UM Sosnowiec Rafał Łysy.

Do przetargu na akcje Zagłębia należące do Sosnowca zgłosił się tylko jeden podmiot. Miasto tego oficjalnie nie podaje, ale wiadomo, że to Michał Kołakowski, czyli były właściciel i prezes Arki Gdynia.