Zagłębiowskie Centrum Onkologii zaciąga kredyt na 90 mln zł, a miasto poręcza tę operację działkami za 58 mln zł. Radni się zgodzili

Zabezpieczeniem hipotecznym będzie 60 miejskich nieruchomości, część z nich z budynkami, o łącznej wartości 58 milionów zł. A to dopiero początek wydatków, bo banki zażądały także dofinansowania ZCO tak, by cała inwestycja mogła zostać dokończona i generowała zyski. Tak więc miasto do 2028 roku ma dofinansować dodatkowo ZCO kwotą 100 mln zł.

Nie płacili za budowę ZCO, teraz miasto i szpital mają same problemy

Sprawa jest poważna, bo chodzi o zobowiązania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza, które stale rosną, a jedną z przyczyn takiej sytuacji są cztery spory sądowe z grupą Clima. To jej spółki wybudowały Zagłębiowskie Centrum Onkologii (część dzisiejszego szpitala) i je częściowo wyposażyły, ale nie otrzymały za to pełnego wynagrodzenia. Do dziś, pomimo sporów sądowych, trzeba było już zapłacić 34 mln zł, a wszystkie zobowiązania sięgają prawie 170 mln zł - plus rosnące stale odsetki. Zdaniem dyrekcji Zagłębiowskiego Szpitala Specjalistycznego oraz władz miasta, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest właśnie zaciągnięcie kredytu przez szpital na 90 mln zł, który z dodatkowym 2,5 mln zł trafi natychmiast na konto grupy Clima w ramach ugody, która ma zostać wkrótce zawarta. Dzięki temu – w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych, których można się spodziewać – ZCO, którego organem założycielskim jest miasto, ma zaoszczędzić około 39 mln zł.