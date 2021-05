Zalew Sosina w Jaworznie pięknieje z dnia na dzień. Kąpielisko i tereny rekreacyjne wyglądają znakomicie

Wstęp na Sosinę jest darmowy. Zbiornik wodny otoczony jest lasem. To spokojna okolica, całkiem niedaleko od Parku Gródek. Najważniejsze zmiany w ramach rewitalizacji dotyczyły oczyszczenia zbiornika wodnego. Niestety wypoczywający załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne do... wody. W zbiorniku wodnym było tyle amoniaku, że trzeba było go wyczyścić i odfiltrować. Jak przekazało Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, które jest zarządcą obiektu - zbiornik jest już wyczyszczony. Aby zapobiec takiej sytuacji na przyszłość w ramach rewitalizacji powstało 12 budynkach w różnych punktach ośrodka, które będą służyć za toalety. Skorzystamy z nich nieodpłatnie.

Do dyspozycji wypoczywającym oddano mnóstwo miejsc parkingowych, więc nie będzie trzeba się martwić o to, gdzie zaparkować auto. Na terenie ośrodka postawiono wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki, jest także boisko do siatkówki plażowej i gry w bule. Dzieci mogą wyszaleć się na placu zabaw, a jeśli rozpiera nas energia to poćwiczymy na siłowni pod chmurką. Będzie można tutaj wypożyczyć sprzęt pływający - kajaki oraz rowerki wodne. Jest także duży pomost - molo, który wygląda świetnie i zapewne powstanie na nim wiele pamiątkowych zdjęć.