Zimowy Bieg na Czantorię w Gaciach 2023. Oj, działo się, działo! Zobaczcie ZDJĘCIA

Na szczyt Czantorii w samych gaciach

- Impreza dedykowana jest wszystkim morsom i osobom lubiącym zimno, aktywność fizyczną i dobrą zabawę. Do udziału zapraszamy całe rodziny! Zabierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, zwierzaki i chodźcie z nami! Macie ciekawy pomysł na przebranie? Super! My mamy dla Was atrakcyjne nagrody. Dajcie się ponieść fantazji i spróbujcie nas zaskoczyć, a my nagrodzimy Waszą kreatywność - zachęcali przed wejściem na Czantorię organizatorzy imprezy.

I nie zawiedli się! Dzisiaj przed południem przy dolnej stacji kolejki na Czantorię przybyło kilkaset osób z całego województwa śląskiego, by często w samych szortach czy kąpielówkach, a nierzadko także w wymyślnym przebraniu, dostać się na ten liczący prawie tysiąc metrów nad poziom morza szczyt w Beskidzie Śląskim. Nie odstraszyła ich temperatura bliska zeru i spora ilość śniegu w wyższych partiach stoku.