Звіт про воєнні дії станом на 05.06 Вічна пам'ять жертвам російської агресії..

На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети “Калібр”.

У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Крім того, винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору нашої Держави, ударна авіація небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам наших військ на Східному напрямку та в інших визначених операційних районах.

Віримо у Збройні Сили України!

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»