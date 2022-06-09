Звіт про воєнні дії станом на 09.06. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczął się sto szósty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.

W ciągu ostatnich 24 godzin obrońcy Ukrainy w rejonie Doniecka i Ługańska odparli siedem ataków wroga, zniszczyli trzy czołgi, dwa opancerzone wozy bojowe i cztery jednostki wrogich pojazdów. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły sześć bezzałogowych statków powietrznych Orlan-10.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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