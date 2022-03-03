Звіт про воєнні дії станом на 3.03 (Aktualna informacja z frontu)

На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богохудiв, Чугуiв, Шевченкове.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харкiв з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку Запорiжжя, частиною сил – на Марiуполь.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.

Деморалізований ворог продовжує нести втрати!

На даний момент ліквідовано бiльше 9100 військовослужбовців армії РФ.

Разом переможемо!

«Слава нації — смерть ворогам!»