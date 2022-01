Żywieckie Gody 2022. Kolorowe, głośne i psotne dziady na ulicach Żywca. Oj, działo się, działo! Zobacz ZDJĘCIA

Żywieckie Gody 2022

Żywieckie Gody Anno Domini 2022 przeszły do historii. Nim jednak do tego doszło, mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć, jak kultywowane są tradycje świąteczno-noworoczne na Żywiecczyźnie. Najpełniej było to widać właśnie podczas dni plenerowych. Pierwszy dzień plenerowy z barwnym korowodem odbył się w minioną sobotę w Milówce, drugi - dzisiaj w Żywcu.