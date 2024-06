10 czerwca rusza sezon na kąpielisku Balaton w Wodzisławiu Śląskim. To świetna wiadomość dla miłośników wodnych kąpieli ZDJĘCIA

Podobnie jak w poprzednich latach bezpieczeństwa w ośrodku rekreacyjnym Balaton w Wodzisławiu Śląskim strzec będą ratownicy, a kąpielisko oznaczone będzie zgodnie z przepisami. Wśród atrakcji Balatonu, oprócz piaszczystej plaży, można wymienić m.in. stacjonarny, zlokalizowany na piasku plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, czy strefę do ćwiczeń. Odwiedzający obiekt będą mogli także wypożyczać rowerki wodne, kajaki czy deski sup.

Ireneusz Stajer