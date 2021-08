30 rocznica VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. Zobaczcie zdjęcia z 1991 roku

W 1991 roku Jan Paweł II przybył do Polski z czwartą pielgrzymką. Była podzielona nieformalnie na dwie części. Nieformalnie, bo ta druga część – VI Światowe Dni Młodzieży, to było oficjalnie osobne wydarzenie.

Do Częstochowy przyjechało na VI Światowe Dni Młodzieży co najmniej 1,5 miliona młodych ludzi na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Miasto liczyło wtedy 250 tys. mieszkańców. Częstochowa miała ledwie kilka miesięcy na przygotowanie VI Światowych Dni Młodzieży. Bezpośrednią odpowiedzialność za przygotowania, we współpracy z Papieską Radą Świeckich, wziął na siebie Kościół częstochowski wraz z sanktuarium jasnogórskim i władzami świeckimi. Odpowiedzialni ze strony kościelnej za przygotowanie ŚDM byli ze strony Jasnej Góry o. Jan Pach, paulin, i ks. Marian Duda.