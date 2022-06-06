323 мільйони людей можуть опинитися на грані голоду

«Ми зіштовхуємось із безпрецедентними проблемами для глобальної продовольчої безпеки. Тільки за останній рік конфлікти, кліматична криза, COVID та зростання витрат штовхнули 276 млн осіб на межу голодної смерті. Якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом, ця кількість може зрости до 323 млн. осіб», - йдеться в повідомленні.

В економіці є такий термін, як екстерналії - побічний ефект від дії одного економічного агента на інших економічних агентів, неврахований тим, хто ці дії здійснює. Фактично будь-яка локальна чи регіональна подія має глобальний рівень наслідків. У певних випадках третя сторона страждає не суттєво, а інколи регіональна подія може навіть підірвати всю систему світової продовольчої безпеки. Саме це й відбувається в теперішній час і дає свідомість багатьом європейським політикам масштабу воєнного конфлікту в Україні.

Російське вторгнення змусило Україну зупинити постачання із своїх морських портів, які у мирний час експортували величезні об’єми олії та зернових, таких як кукурудза та пшениця. Це скоротило глобальну пропозицію і призвело до різкого росту цін на альтернативні продукти. Тільки за даними ООН, світові ціни на продукти харчування стали майже на 30% вищими, ніж у минулому році. А все тому, що саме на рф та Україну припадає 30% світового постачання пшениці, і до війни Україна вважалася всесвітньою житницею, експортуючи через свої порти 4,5 млн тон сільськогосподарської продукції.

ООН стверджує, що на даний момент в Україні «застрягло» більше 20 млн тон зерна з минулого врожаю, і якщо його звільнити, це може послабити тиск на світові ринки та не допустити голоду. Справа в тому, що від української пшениці залежать й багато країн Близького Сходу та Азії. Для них отримання українського зерна – критичне питання, тим не менше, зараз це питання знаходиться на паузі у зв’язку з бойовими діями, блокадою росії українських портів і мінуванням акваторії Чорного моря.

Росія абсолютно цинічно шантажує світ голодом, не розблоковуючи українські порти. І загалом така блокада зроблена штучно! Ймовірно такими діями рф хоче натиснути на Європейський Союз, щоб ті в свою чергу зменшили санкції.