40. rocznica strajku górniczego w KWK Piast w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia

14 grudnia 1981 r., tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, zaczęły się strajki górników. W powiecie bieruńsko-lędzinskim strajkowali górnicy zarówno KWK Piast w Bieruniu, jak i KWK Ziemowit w Lędzinach.

Ziemowit i Piast jako jedyne kopalnie na Śląsku prowadziły strajk pod ziemią.

- Stan wojenny jest na górze, a na dole jest inne państwo - usłyszał jeden z nadsztygarów Piasta, gdy zjechał do strajkujących górników i nawoływał do wyjazdu na powierzchnię, bo jest stan wojenny i trzeba się dekretowi podporządkować. Pod ziemią była wolna Polska.

W Lędzinach górnicy zakończyli strajk w Wigilię, po dziewięciu dniach. W Bieruniu strajkowali do 28 grudnia 1981 r., pełne dwa tygodnie. Mówi się, że był to najdłuższy strajk podziemny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przez dwa tygodnie na poziomie 650 przebywało ok. 2000 górników. Ich rodziny i przyjaciele, a nawet mieszkańcy przykopalnianego osiedla, organizowali dla nich żywność.