7 кроків у боротьбі з російською пропагандою (7 kroków w walce z rosyjską propagandą )

Останнім часом ми можемо спостерігати, як зміцніла російська державна пропаганда. Вона тепер не лише заповнила телевізори, газети та радіо, але також заповнила весь російськомовний сегмент інтернету. Зробивши пошук у Яндексі російською мовою з якоїсь політичної теми, перші кілька посилань будуть на сайти, які тиражують російські новини. Зайшовши на Youtube та зробивши пошук, ви також натрапите на відео ролики, зняті російською пропагандою. Зайшовши в Інстаграм, ви завжди отримаєте дозу пропаганди від проплачених блогерів та статей. Тому, якщо ви говорите російською мовою, і споживаєте інформацію лише російською мовою, то ви ніяк не зможете уникнути впливу пропаганди. Ця пропаганда не просто бреше про щось. Вона діє більш глобально. Сучасна російська пропаганда розуміє, що досить безглуздо просто брехати про якісь факти, які легко перевірити. Натомість, вона спрямована на створення альтернативної реальності в головах людей. Російська пропаганда спеціально випинає та роздмухує деякі аспекти життя, при цьому мінімізує інші. Коли досягається мета, і в головах людей сформована ця альтернативна реальність, то люди самі відкидають ті факти, які не збігаються з нею, і самі вишукуватимуть (або вигадуватимуть) факти, які підкріплюють її. Тим самим російська пропаганда взяла на озброєння досить відоме когнітивне спотворення: Упередженість доказу (англ. confirmation bias) - тенденція людей шукати чи інтерпретувати інформацію в такий спосіб, щоб підтвердити які були заздалегідь концепції. За межами Росії проживає близько 100 мільйонів російськомовних людей. Звичайно, телевізори та радіо ми захопити не можемо, але в інтернеті ми маємо можливість ефективно протидіяти цій пропаганді, якщо ми скоординуємо свої зусилля, і направимо їх на слабку ланку російської пропаганди. Якщо кожних внесе свій посильний внесок, то жодні фабрики тролів не зможуть встояти. 1. Ціль контрпропаганди Дуже важко когось у чомусь переконати. Якщо в голові у людини вже склалося альтернативне бачення світу, то жодні Ваші слова це не змінять. Тому метою контрпропаганди має бути не пряме переконання в лоб, а демонстрація конкретних фактів, які не співпадають і порушують цю альтернативну схему світу. Це призводить до створення когнітивного дисонансу (невідповідність вибудуваної ментальної моделі світу та якихось фактів). Треба вказувати на систематичні невідповідності російської пропаганди та реальності. Якщо це робити послідовно і систематично, це підірве довіру людей до російської пропаганди, підвищить їх стійкість, і може стати поштовхом до самостійного пошуку об'єктивної інформації. Більшість людей змінюють свою думку, не тому, що їм так сказав хтось анонімний в інтернеті, а лише в результаті самостійних дій, коли вони думають, що самі прийшли до своєї нової думки. Тому мета контрпропаганди не в тому, щоб переконати когось у чомусь, а в тому, щоб посіяти зерно сумнівів, яке спонукає людину до самостійних дій.

2. Цільова аудиторія для контрпропаганди

Всю інтернет аудиторію можна розділити на 3 категорії:

Категорія А – це звичайні люди, які ще не втратили здатності думати, які, однак, складають думку на підставі хибних фактів і в помилковій системі координат. Цих людей більшість, але вони менш активи в інтернеті, і вони частіше пасивні читачі, ніж активні письменники. Ці, і тільки ці люди є вашою цільовою аудиторією!

Категорія Б - це недалекі люди, які, в силу свого виховання, освіти або обмежених природних здібностей, рідко напружують свій мозок. Ці люди, як правило, просто підкоряються найгучнішому голосу, який вони чують. Ви ніколи їх ні в чому не переконаєте, тому що не зможете перекричати голос пропаганди. Також, вони рідко відчувають будь-який когнітивний дисонанс, тому що вони рідко замислюються над чим-небудь. Це люди часто є найактивнішими письменниками в інтернеті, і вони можуть заповнити будь-який сайт своїми злобними коментарями. Ви будете з ними постійно стикатися, але пам'ятайте, що вони не є вашою цільовою аудиторією.

Категорія Т (тролі) - вони схожі на категорію Б, але дію трохи інакше. Вони можуть розуміти, що брешуть, але роблять це свідомо. Тролі можуть бути як оплачуваними, так і волонтерами. Зазвичай троля можна визначити за помилковими твердженнями, помилковість яких досить очевидна для будь-якої людини знайомої із ситуацією.

Пам'ятайте, що лише категорія “A” є Вашою цільовою аудиторією. Коли ви відповідаєте на коментарі категорій "Б" і "Т,", то відповідати треба так, ніби ви пишіть для категорії "A." Ваші коментарі будуть прочитані людьми з категорії А. Пам'ятайте, що на кожну людину яка напише коментар, припадає штук 20 мовчунів-читачів.

3. Обов'язкова ввічливість

Завжди будьте ввічливі до всіх, навіть тим, хто вам грубить і ображає. По-перше, це елементарні правила спілкування, яким треба дотримуватись. По-друге, не забувайте, що при спілкуванні з грубіянами, Ваша аудиторія це не сам грубіян, а ті 20 людей, які потім прочитають цю гілку коментарів. Залишаючись ввічливим, Ваші докази та слова будуть більш переконливими, ніж слова людини, яка виглядає як озлоблений підліток.

4. Визнайте свою неправоту та не займайте абсолютних, екстремальних позицій

Всі люди помиляються, і ніхто ніколи не має всієї інформації. Люди які “завжди мають рацію” відштовхують від себе. Тому, не соромтеся визнаватися у своїх помилках, і визнавати, що ви можете бути неправі. Також відкрито визнайте, що вам щось не подобається за кордоном. Їжа, медицина, дитячі садки – говоріть відкрито про ваші думки та недоліки. Звичайно, варто також давати загальніший контекст для порівняння. Наприклад, “медицина дорога – це погано, але вона на високому рівні, для працюючих людей є страхування, і для незаможних є державна допомога."

Також не варто вдаритися в абсолютизм. "У Росії все погано, і все безнадійно. А в США філія раю на землі." "Путін кривавий диктатор, а Обама - найкращий президент в історії людства." Такі позиції не дають жодних результатів.

Пам'ятайте, що ваша мета не переконати когось у вашій правоті. Ваша мета дати людині інформацію (факти), які не відповідають її помилковій картині світу, щоб спонукати її до самостійних дій. Визнаючи свої помилки, і недоліки, і визнаючи, що не все у світі чорно-біле, Ви допомагаєте людині більш критично ставитися до власних прогалин і недоліків.

5. Спілкування із категоріями "А"

З категорією А треба спілкуватися максимально інформативно, давати подробиці, вступати в дискусію і все ретельно пояснювати.

6 . Спілкування з категоріями "Б" та "Т"

При спілкуванні з категоріями "Б" та "Т", залишайтеся коректними та ввічливими. По-перше, не завжди наперед відомо з якою категорією людей ви спілкуєтеся. По-друге, пам'ятайте, що навіть при спілкуванні з недалекими людьми та тролями, Ваша аудиторія це зовсім не вони, а люди з категорії “А”, які потім прочитають Ваші коментарі. Ну і по-третє, виявляєте співчуття до всіх людей. Адже вам не відомо що спонукало їх писати. Тролем може бути багатодітна мама, на яку ця робота з дому є єдиним джерелом грошей. Або може бути людина з психічними відхиленнями, яка таким чином спускає пару і отримує психологічну розрядку. Все ж таки вони не винні, що виросли і живуть у таких умовах. Якби ви залишилися жити в їх умовах, то напевно так само думали б і писали.

7. Правдивість

Wszystko, co piszesz, powinno być jak najbardziej zbliżone do prawdy. Pamiętaj o swojej reputacji, gdy ją przesiąkniesz, ciężko ją przywrócić. Dlatego jeśli popełniłeś błąd lub się myliłeś, nie wahaj się do tego przyznać. W końcu Prawda jest po twojej stronie i po prostu musisz częściej mówić tę prawdę, aby nie utonęła w morzu kłamstw.