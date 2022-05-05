Від міжнародного права до принципів Середньовіччя. Od prawa międzynarodowego do zasad średniowiecza

Таку заяву він зробив учора, під час першої за місяць телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном , - повідомляє ВВС.
Що цим усім хоче сказати путін? Він практично прямо заявляє, що у світі можна військовим шляхом домагатися територіальних перетворень. Тобто вся ця безпекова архітектура створена після Другої Світової, всі ці ООН, все це міжнародне право в логіці путіна потрібно скасувати і знову почати війною вирішувати конфліктні ситуації. Сподобалася країна – взяв захопив, а у відповідь на всі звинувачення заявляєш, що жертва сама винна в агресії або що жертва сама на себе напала. Більше того, путіну в такій риториці вистачає нахабства вважати себе, що розв'язав війну, правильним, а тих, хто намагається перешкоджати його імперіалізму - суб'єктами , що затягують бойові дії.
Це важливо розуміти, адже фактично це щиросердне визнання сучасної Росії . Ми часто чули від неї претензії до НАТО, але ця війна остаточно розставила всі крапки над і. Росія розглядала НАТО не як загрозу своїм інтересам, а як загрозу своїм спробам експансій та анексій на пострадянському просторі. Зараз всі вже переконалися, що росія веде політику неоімперіалізму з силовим захопленням і підпорядкуванням поблизу лежачих країн. Тобто всі ці розповіді що або війна покінчить з людством, або людство покінчить з війною - відходять убік. Ми повертаємось у середньовічний світ і починаємо знову ділити карту світу за принципом історизму. Все просто: якщо 1954 року ця територія належала мені, я можу на неї претендувати й у 2014 році. Дилема лише одна – як встановити рік у рамках якого ми встановлюємо межі? Британія скаже , що її влаштовують межі 1913 року, тому що тоді її належало 24% поверхні всієї землі, Монголія заперечить і наполягатиме на 1259 році, коли їй належало територія розміром 24 млн. квадратних км. І що? Як вирішити цю суперечку? Знову почати всім воювати?
Саме тому 141 країна ООН підтримала Україну у цій війні, побоюючись до повернення до Середньовіччя. Якщо путін мав законне право нападати на Україну, а на Донбасі нібито був геноцид, то чому Москва не звернулася до Ради Безпеки ООН? Чому вона не зібрала досьє, що вказує на геноцид мешканців Донбасу і не пішла до міжнародних арбітражних інституцій? Все це вкотре підтверджує, що путін розглядає війну, як бажаний інструмент досягнення цілей і прагне знову поширити цей метод мало не на всю планету, регулярно загрожуючи всією ядерною зброєю. І зараз стоїть лише питання: як багато країн готові відійти від міжнародного права і знову повернуться до принципів Середньовіччя?
Prezydent Rosji Putin powiedział, że Zachód może pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie, zwiększyć presję na prezydenta Władimira Zełenskiego i zaprzestać dostarczania broni na Ukrainę.
Kateryna Yakovleva
[email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Relacja Naczelnika policji w obwodzie charkowskim