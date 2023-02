9 luty - Międzynarodowy dzień pizzy, zobaczcie najśmieszniejsze memy o pizzy w internecie! Internauci mają ubaw z Hawajskiej...

Pewnie większość osób wie bądź domyśla się, że pizza powstała przez Włochów. To jedno z najpopularniejszych na całym świecie dań było początkowo potrawą dla biedniejszych warstw społecznych. Z czasem zaczęła pojawiać się na królewskich stołach w wielu zakątkach Europy. Podobno zajadał się nią sam Zygmunt Stary. Dziś często zamawiamy ją jako szybką przekąskę kiedy nie mamy czasu gotować, szykuje nam się posiadówka z przyjaciółmi i z wielu innych powodów, bo tak naprawdę każdy powód jest dobry by zamówić pizzę! Bywa, że również żartujemy na jej temat... Zobaczcie z czego śmieją się internauci!

Światowy Dzień Pizzy – Krótka historia jednego z najpopularniejszych dań na świecie

Pizza, jaką znamy dzisiaj, pochodzi z włoskiego Neapolu. To właśnie tam w 1889 roku przybyła ówczesna królowa Włoch – Katarzyna II Sabaudzka. Podróżując po mieście zawitała również do cenionej piekarni Raffaele’a Esposito, by skosztować jego wyrobów. Z tej okazji piekarz przygotował królowej specjalnie dedykowaną wersję pizzy, którą nazwał na jej cześć – Margherita. Składniki, które się na niej znajdowały miały odzwierciedlać flagę słonecznej Italii – intensywnie czerwone pomidory, biała mozzarella di bufala oraz soczyście zielona bazylia. Podstawą każdej pizzy jest ciasto. Do jego wyrabiania zawsze używa się drożdży, mąki typu zero, krystalicznie czystej wody, oliwy extra virgin i soli.