Akademiki Uniwersytetu Śląskiego tylko dla zaszczepionych? Jest list rektora uczelni w tej sprawie

Studentom zostały jeszcze ponad dwa miesiące wakacji. Już teraz jednak rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszard Koziołek, poinformował ich, że od 1 października zajęcia na uczelni będą odbywały się stacjonarnie, w murach uniwersytetu, o ile "sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się na tyle, aby te plany pokrzyżować".

"Apeluję do wszystkich Państwa, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki, żeby uczynili to w dbałości o siebie, o swoje rodziny oraz o koleżanki i kolegów, z którymi spotkacie się w uniwersytecie" - zaapelował w liście skierowanym do przyszłych i obecnych żaków.