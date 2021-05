AMD rozpoczęło współpracę z Mercedes-AMG Petronas Esports Team. E-sportowcy będą korzystać z kart graficznych i procesorów AMD

Mercedes-AMG Petronas Esports Team używać będzie kart graficznych Radeon RX 6900 XT i procesorów Ryzen 7 5800X wraz z oprogramowaniem Radeon Software. E-sportowa drużyna skorzysta ponadto z technologii Smart Access Memory, Radeon Anti-Lag i FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS), które maksymalizują wydajność i zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę.

– Jestem pod wrażeniem wydajności systemu AMD – powiedział Jarno Opmeer, kierowca zespołu Mercedes-AMG Petronas Esports Team. – Większa liczba klatek na sekundę jest wspaniała i czuję zredukowane opóźnienia; reakcja na ruch kierownicy i wciskanie pedałów jest dużo szybsza. Nie mogę się doczekać, żeby w tym sezonie uzyskać jeszcze lepsze wyniki i wydajność w grze.

– W świecie e-sportu milisekundy mogą zadecydować o twojej wygranej, tak jak na torze – powiedział James Vowles, dyrektor ds. strategii motosportu w Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. – To szczególnie ważne, aby mieć najlepszą platformę do gry, która zapewnia najwyższą liczbę klatek przy najniższych opóźnieniach bez wpływu na niezawodność. Najnowsze platformy dla graczy napędzane przez AMD stworzą podstawę do walki o zwycięstwa w wyścigach w świecie wirtualnym sprawiając, że każdy szczegół wirtualnego świata reaguje na działania naszych kierowców tak szybko, jak to możliwe i bez kompromisów.