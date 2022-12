Atak szkarlatyny w województwie śląskim? Jak ją rozpoznać? Objawy, przebieg i leczenie choroby. Co trzeba wiedzieć?

Szkarlatyna - co to za choroba?

Atak szkarlatyny w Polsce i na świecie

Choroba dopadła wiele dzieci chodzących do przedszkoli oraz szkół. Według danych raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: do 15 grudnia szkarlatyną zakaziło się w Polsce 11 187 osób. W 2021 roku było to 2 438 osób - różnica jest więc znaczna. Czy będzie jak w Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano już prawie 30 tysięcy chorych?