Atal Sky+ na pętli Słonecznej w Katowicach. Najwyższy budynek mieszkalny regionu będzie miał 121 m. Mieszkania już w sprzedaży. Wizualizacje Dorota Niećko

To będą mieszkania z najlepszym widokiem w Katowicach i najwyższy budynek mieszkalny w metropolii i województwie. Atal Sky+ powstanie na Pętli Słonecznej. Będzie tu wieżowiec wysoki na 121 metrów i 35 kondygnacji. A w sumie przy Korfantego stanie pięć budynków. Do sprzedaży trafiło już 316 apartamentów w trzech budynkach wysokich na 15 pięter. Wysokościowiec powstanie w drugim etapie. Ceny mieszkań: od 6200 do 9700 za metr. Finał inwestycji: wiosną 2024. Od miesięcy czekamy na wizualizacje. Oto one.