Autostrada A1 ma nowe 4 kilometry trzypasowej trasy w Piotrkowie. W Śląskiem będzie podobnie do końca roku Anna Dziedzic

Autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Do końca roku z budowanych 81 kilometrów ma być oddanych 56 km tej trasy. w tym 17 w Śląskiem GDDKiA

Od piątku, 17 grudnia, kierowcy podróżujący ze Śląska w kierunku Gdańska lub Warszawy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni na kolejnych czterech kilometrach trasy głównej między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód. Cały odcinek Tuszyn - Piotrków Trybunalski pełną funkcjonalność zyska przed końcem roku. W czasie wprowadzenia nowej organizacji ruchu kierowcy będą musieli liczyć się z chwilowymi dodatkowymi ograniczeniami poruszania się w godzinach przedpołudniowych. Jest to związane z koniecznością demontażu barier na zachodniej jezdni, po której kierowcy dotychczas jeździli w obu kierunkach. Jak jednak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, do zakończenia robót będzie to nadal plac budowy, z ograniczeniem prędkości do 100 km/h.