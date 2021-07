Balonowa fiesta na zamku Ogrodzieniec. Setki osób wpatrywały się w niebo. Było przepięknie. Zobaczcie zdjęcia

- Byłem tutaj także w zeszłym roku. Bardzo dobrze wspominam tę imprezę, była to wtedy właśnie pierwsza edycja. Właściwie zorganizowaliśmy się wtedy w tydzień, mieliśmy dobrą organizację, wszystkie ekipy przyjechały i udało się zrobić naprawdę fajne widowisko - wspominał Jacek Grabowski z Kraków Balloon Team.

Takich tłumów zamek Ogrodzieniec dawno nie widział. Kolejka po bilety miała nawet kilkanaście metrów! Na co tak czekali? W sobotę, 24 lipca, na niebie mieszkańcy Jury Krakowsko - Częstochowskiej mogli podziwiać prawdziwe widowisko. Pojawiło się wiele pięknych, kolorowych balonów, w ramach II Zamkowej Fiesty Balonowej. Zarówno ekipy balonów, jak i widownia, przyjechała na zamek z całej Polski. Opłacało się. Niebo było pełne kolorowych balonów, zwłaszcza przy nadchodzącym zachodzie słońca, widok robił ogromne wrażenie.

Niebo zapełniło się balonami

By balony mogły pojawić się na niebie, ważne były odpowiednie warunki atmosferyczne, które były na bieżąco monitorowane. Przy takich imprezach, właściwie pogoda dyktuje ich harmonogram. Do tego, by podziwiać balony, warunki były świetne. Pogoda na fiestę dopisała - było ciepło i słonecznie. Widownia podziwiała nie tylko lot balonów, ale i cały proces ich rozkładania i startu.