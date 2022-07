Będzin. Nad ranem do miejskiego szpitala trafił mężczyzna z raną postrzałową nogi. 34-latek był notowany, a sprawę bada policja

Mężczyzna około godziny 5.30 trafił z raną postrzałową uda do szpitala w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40. O godzinie 8.30 lekarz dyżurny szpitala przekazał informacje o nietypowej sytuacji Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie. Konieczna była operacja, a mężczyzna miał po niej zostać wybudzony w piątek wieczorem.

Okazało się, że pacjent to 34-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego, który był już wcześniej notowany.

- Mężczyzna przewijał się przez nasze kartoteki policyjne - potwierdza st. sierż. Marcin Szopa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. - Pojawił się w szpitalu przytomny, natomiast na ten moment nie przyjmujemy jego zeznań, na temat miejsca zdarzenia, jako faktów - dodaje.

Policja dokonała oględzin miejsca zdarzenia, które wskazał ranny mężczyzna. Na razie nie wiadomo, czy mówi prawdę. Dodatkowo, 34-latek nie jest w stanie powiedzieć kto i jakim pojazdem przywiózł go do szpitala. Nie wiadomo też dokładnie kiedy, ani w jakich okolicznościach doszło do postrzału.