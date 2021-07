Będzin. Przyszedł pijany do pracy, a potem chciał przekupić policjantów. Zaproponował im 50 zł na obiad!

Stróże prawa na miejscu wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Okazało się, że w jego organizmie znajdują się ponad dwa promile alkoholu. Jak widać, nie była to wystarczająca przeszkoda, aby kontynuować prace spawalnicze.

- Podczas przejazdu na komendę mężczyzna poinformował policjantów, że jeśli wypuszczą go, to otrzymają od niego 50 złotych na obiad. Pomimo pouczeń o odpowiedzialności za składanie propozycji korupcyjnych mężczyzna wręczył mundurowym banknot. 62-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiał - informują będzińscy policjanci.