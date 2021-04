Bez tych dróg trudno wyobrazić sobie dziś życie, a powstały w ciągu minionej dekady. Dojeżdżamy nimi do pracy, jeździmy na wakacje

Dekada to może niezbyt długo, ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat w infrastrukturze naszego regionu zaszły spore zmiany. Pojawiło się wiele nowych dróg poprawiających komunikację i transport samochodowy w województwie śląskim. Jakich dróg nie było w 2010 czy 2011 roku? Będziecie zaskoczeni.

To było intensywne 10 lat w budowie dróg W ciągu dziesięciu lat w naszym województwie doszło do sporego przyspieszenia w kwestii rozbudowy infrastruktury drogowej. Powstały trasy, którymi dziś dojeżdżamy do pracy, wyjeżdżamy na wakacje i skracamy sobie drogę do celu.

Warto też wspomnieć, że to jeszcze nie koniec planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Bez tych dróg trudno wyobrazić sobie dziś życie, a powstały dekadę temu. Kliknijcie w "ZOBACZ GALERIĘ"

Planowane są kolejne nowe drogi Już trwają konsultacje związane z planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego i co za tym idzie wpisania tam rozbudowy i budowy zupełnie nowych dróg. Taką zupełnie nową drogą, poprawiająca zdecydowanie płynność ruchu tranzytowego w Śląskiem, będzie z pewnością tzw. autostrada A4 bis. To alternatywna do obecnej trasy A4 w Śląskiem droga. Autostrada A4 bis to na razie jedynie koncepcja, której realizacja może okazać się koniecznością w perspektywie kolejnych lat.

Ma to być trzypasowa droga w standardzie autostrady, która będzie przebiegała południową częścią aglomeracji. Dwie jezdnie o standardzie autostrady, przystosowane do najcięższego transportu. Powstanie prawdopodobnie z asfaltobetonu lub betonu. Prawdopodobnie w technologii, w jakiej obecnie buduje się autostrady. Ma mieć minimum po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Biorąc jednak pod uwagę obecne standardy budowy autostrad, najpewniej trasa będzie miała po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny.

Nowa ekspresówka w Śląskiem Kolejną, zupełnie nową trasą jaka w perspektywie kilku lat ma się pojawić w regionie będzie S11. Droga ekspresowa S11 dla województwa śląskiego będzie równie ważna jak S1. Choć w naszym województwie dużo krótsza, to sprawi, że ruch drogowy, ściśnięty obecnie na starej i już niezbyt przepustowej trasie DK 11, między Tarnowskimi Górami a granicą z województwem opolskim, wreszcie się upłynni.