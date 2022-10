Biegnij z Psiakiem dla Schroniska. Katowicki Dzień Psiaka świętowano w Parku Kościuszki ZDJĘCIA

Biegnij z Psiakiem dla Schroniska. Katowicki Dzień Psiaka świętowano w Parku Kościuszki

W sobotę 8 października świętowaliśmy Katowicki Dzień Psiaka. W Parku Kościuszki odbył się psi piknik, w trakcie którego można było wziąć udział w pokazach psich sportów oglądając m.in. spa policjanta, psa strażaka i psa ratownika WOPR oraz konkursach dla psów i ich właścicieli.

Najważniejszym punktem imprezy był jednak tradycyjny bieg Biegnij z Psiakiem dla Schroniska. Czworonogi wraz ze swoimi opiekunami mieli do pokonania 5-km trasę (dwie pętle po 2,5 km), na co mieli godzinę czasu. Do rywalizacji przystąpiła ponad setka psów i ich właścicieli

W biegu Biegnij z Psiakiem dla Schroniska prowadzona była klasyfikacja kobieca, męska i drużynowa, a po trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii zostało wyróżnionych nagrodami. Dużo ważniejsze od nich były jednak wpłaty datków na Fundację Przystanek Schronisko oraz zadowolenie psów i ich opiekunów w mile spędzonego sobotniego przedpołudnia.