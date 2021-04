Bielsko-Biała. Lekarze „onkologa” odchodzą z powodu konfliktu z dyrekcją? Ratusz wydał oświadczenie

Lekarze Beskidzkiego Centrum Onkologii odchodzą z powodu konfliktu z dyrekcją?

Duży niepokój na temat sytuacji w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II Bielsku-Białej wywołał wpis Agnieszki Gorgoń-Komor, lekarki tego szpitala, a zarazem senator RP w mediach społecznościowych

- Z BCO znika doskonała kadra medyczna. Na ten moment jest to 25 lekarzy, których zwolniono, złożyli wypowiedzenia, albo – w różny sposób – zostali do tego zmuszeni przez dyrekcję - napisała lekarka.

Wskazała, że ze szpitala odszedł m.in. dr n. med. Tadeusz Leśniak, były ordynator Chirurgii Onkologicznej i jeden z ojców bielskiej chirurgii onkologicznej.

Zaznaczyła, że czuje się niejako reprezentantką medyków, którzy odchodzą ze względu na liczne konflikty z dyrekcją szpitala. I przyznała, że zrezygnowała z funkcji wiceordynatora Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii, bo nie chce być kojarzona z obecną formą zarządzania szpitalem i decyzjami dyrekcji. - Szpital to nie mury, to ludzie, którzy go tworzą - podkreśliła.