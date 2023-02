Bielsko-Biała: Rusza druga edycja projektu ZaJaki.pl. W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Bielsko-Biała. ZaJaki.pl to projekt poświęcony emocjom

Impreza poświęcona tematyce zdrowia psychicznego odędzie się w centrum handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej 17 lutego w godzinach 15.00-19.00 i 18 lutego w godzinach 14.00-19.00. W tych dniach będzie można zobaczyć też wystawę kukieł stworzoną przez uczniów z bielskich szkół na paradę Zajaków, która odbyła się 7 czerwca ubiegłego roku.

Organizatorzy pierwszej edycji wyszli z założenia, że w głowie każdego z nas pojawiają się wątpliwości: A może jestem niewystarczający? Za jaki jestem, że nie pasuję do grupy? Za wesoły, za smutny, za cichy... To właśnie dlatego cała akcja została nazwana ZaJaki.pl. Tytułowe ZaJaki.pl to nasze wewnętrzne potwory, z którymi musimy się zmagać na co dzień. Natomiast tworzenie kukieł ZaJaków pozwoliło uczestnikom oswoić i zapoznać się z tymi potworami.