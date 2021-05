Błony owodniowe leczą rany i oparzenia. Śląskie szpitale podpisały wyjątkową umowę. Zwiększy się liczba przeszczepów z wykorzystaniem owodni

- Owodnia jest nieimmunogenna, czyli nie ma żadnego zagrożenia odrzucenia takiego przeszczepu, szczególnie u pacjentów w skrajnie ciężkim stanie. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Dzięki bardzo dużej zawartości kwasu hialuronowego zapobiega lub zmniejsza blizny. Jest wilgotna i ma właściwości chłonne, a dzięki zwilżaniu opatrunku zewnętrznego nie wysycha, co łagodzi dolegliwości bólowe u pacjenta - wylicza dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła, kierująca Bankiem Tkanek i pracownią hodowli komórek i tkanek in vitro w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W Centrum Leczenia Oparzeń owodnia wykorzystywana jest do leczenia ran po oparzeniach oraz ran trudno gojących się. Ze względu na swe wyjątkowe właściwości świetnie sprawdza się w leczeniu oparzeń twarzy. Owodnia ma też kluczowe znaczenie w terapii toksycznej nekrolizy naskórka (TEN) - Dochodzi do niej pod wpływem niektórych leków w połączeniu z działaniem słońca. W efekcie dochodzi do zejścia naskórka nawet z 95 proc. powierzchni ciała pacjenta. Leczenie tego typu schorzeń jest niezwykłe trudne, a przy zajęciu dużych powierzchni ciała może prowadzić nawet do śmierci. Dzięki owodni możemy zwiększyć szansę takiego pacjenta na przeżycie - mówi dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła.