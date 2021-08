Brytyjski raper Pat nakręcił teledysk w Piekarach Śląskich. W sieci pojawił się utwór "Tyskie"

Brytyjski raper Pat nakręcił teledysk w Piekarach Śląskich

Urodził się w Polsce, a konkretnie w Piekarach Śląskich, ale od ponad dziesięciu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest gwiazdą TikToka (na tej platformie może pochwalić się ponad milionem obserwujących) i ma na swoim koncie już kilka utworów. Mowa o raperze, który skrywa się pod pseudonimem Pat.

Na początku sierpnia udostępnił swoją najnowszą piosenkę zatytułowaną „Tyskie”. Jest to jego najbardziej autobiograficzna kompozycja, a teledysk do niej został nakręcony w Piekarach Śląskich, gdzie Pat spędził pierwsze siedem lat swojego życia. W swoim rodzinny mieście artysta pojawił się po raz pierwszy odkąd wyjechał do Wielkiej Brytanii, a było to już ponad dziesięć lat temu.