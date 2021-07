Burmistrz Lublińca ogłosił loterię - zaszczep się, a może wygrasz rower!

Według zasad konkursu, który ogłosił burmistrz Lublińca, jego uczestnikami mogą być pełnoletni mieszkańcy Gminy Lubliniec, którzy zaszczepią się pierwszą lub drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19 w terminie od 01.08.2021 r. do 10.09.2021 r. i wypełnią kartę uczestnictwa w konkursie podczas szczepienia w punktach szczepień.

Spadek szczepień w powiecie lublinieckim

Podobnie jak ma to miejsce w całym kraju także w Lublińcu spadła liczba chętnych do udziału w szczepieniach przeciw Covid-19. W punktach szczepień zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu początkowo wykonywanych było ok. 1700 szczepień tygodniowo.