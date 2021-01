Centra przesiadkowe w Częstochowie zostały oficjalnie otwarte. Od jutra przy dworcu na Piłsudskiego będą się zatrzymywać autobusy

- Centra przesiadkowe to jedna z inwestycji w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, która będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym do nas do pracy, szkoły, na uczelnię, do urzędów czy w różnych, innych celach– mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. - Mam nadzieję, że m.in. dzięki nim przekonamy wiele osób przyjezdnych, aby skorzystały z dostępnych w mieście środków publicznej komunikacji.