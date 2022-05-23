Чому так стрімко зріс курс долара? Dlaczego dolar wzrósł tak szybko?

що такий курс був неминучим. Ярослав Желізняк повідомив про те, що ріст валюти це лише питання часу, можливо знадобиться лише тиждень і згодом все стабілізується.
Різкий зріст долара – це результат заблокованого експорту і нестачі грошей. Таким чином держава поповнює «гаманець». Наприклад, якщо раніше за кордон продавали товар за 1$ і це приносило 27 гривень, то тепер та ж сама річ в гривневому еквіваленті коштуватиме вже 38-40 грн. Такий прийом збільшує прибуток експортерам і поповнює грошовий запас держави. Проте він є короткотривалим і у великій мірі впливає на життя громадян.
Важливо розуміти, що таке явище виникло внаслідок блокування продажу аграрної продукції через море. Власне через це в Україні «просідає» експорт. Така економічна блокада зроблена абсолютно штучно. Росія заблокувала Чорне море і не дає можливості пересуватися торговим суднам. Саме Україна забезпечувала безліч країн зерном, яке тепер неможливо експортувати і тому його ціна вже зросла на 54%.
Зараз тривають перемови з Болгарією, щоб через її порти відправляти аграрну продукцію в Туреччину та країни Близького Сходу і таким чином обходити морську блокаду рф.
Dolar na Ukrainie gwałtownie wzrósł w tym tygodniu. Teraz waluta obca kosztuje 40 hrywien ukraińskich. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Podatkowego Rady Najwyższej stwierdził, że taka droga jest nieunikniona. Jarosław Żeliznyak powiedział, że wzrost waluty to tylko kwestia czasu, może potrwać tylko tydzień i wtedy wszystko się ustabilizuje.
Trwają negocjacje z Bułgarią w sprawie eksportu produktów rolnych do Turcji i na Bliski Wschód przez jej porty, a tym samym obejścia rosyjskiej blokady morskiej.
Kateryna Yakovleva
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