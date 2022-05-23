Чому так стрімко зріс курс долара? Dlaczego dolar wzrósł tak szybko?

що такий курс був неминучим. Ярослав Желізняк повідомив про те, що ріст валюти це лише питання часу, можливо знадобиться лише тиждень і згодом все стабілізується.

Різкий зріст долара – це результат заблокованого експорту і нестачі грошей. Таким чином держава поповнює «гаманець». Наприклад, якщо раніше за кордон продавали товар за 1$ і це приносило 27 гривень, то тепер та ж сама річ в гривневому еквіваленті коштуватиме вже 38-40 грн. Такий прийом збільшує прибуток експортерам і поповнює грошовий запас держави. Проте він є короткотривалим і у великій мірі впливає на життя громадян.

Важливо розуміти, що таке явище виникло внаслідок блокування продажу аграрної продукції через море. Власне через це в Україні «просідає» експорт. Така економічна блокада зроблена абсолютно штучно. Росія заблокувала Чорне море і не дає можливості пересуватися торговим суднам. Саме Україна забезпечувала безліч країн зерном, яке тепер неможливо експортувати і тому його ціна вже зросла на 54%.