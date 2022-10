Chorzów. Cyrk Wodny stanie w Parku Śląskim na łące przy Kapeluszu. Później odwiedzi jeszcze dwa miasta w województwie

Cyrk wodny w Parku Śląskim w Chorzowie

- Tu spotkają was mieszkańcy podwodnego królestwa, którzy umieją zarządzać nie tylko żywiołem wody, ale i ognia. Z pewnością podbiją wasze serce swoimi niezapomnianymi trikami, a gwiazdy, co odbijają się w wodzie, opowiedzą zadziwiającą historię miłości między niebem a ziemią - dodają organizatorzy.

Cyrk wodny Waterland rusza w trasę po Polsce. Od 3 do 13 listopada widowisko będzie można oglądać w Parku Śląskim w Chorzowie w namiocie, który rozłożony będzie na dużej łące przy hali Kapelusz..

Trwa sprzedaż biletów na listopadowe show. Wejściówki dostępne są do nabycia w cenach od 50. do 100 złotych, w zależności od sektora. Bilety można kupić za pośrednictwem strony www.biletyna.pl. Do niedzieli 30 października na zakup biletu obowiązuje dwudziestoprocentowa zniżka.