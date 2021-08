Cieszyn. Janusz Gajos jest jednym z bohaterów tegorocznego 23. Przeglądu Kina Na Granicy 2021

W poniedziałek 2 sierpnia w Kinie „Piast" widzowie obejrzeli „Przesłuchanie” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego z Krystyną Jandą w roli głównej i Januszem Gajosem. Po projekcji na scenie cieszyńskiego kina pojawił się Janusz Gajos oraz ludzie filmu, którzy mówili o sile jego aktorstwa.

- Ten film był pod każdym względem wyjątkowy – przyznał Jacek Petrycki, autor zdjęć do „Przesłuchania”. - To był film historyczny, zdawaliśmy sobie sprawę, że to film niezwykły. Zobaczyłem z jednej strony Krystynę Jandę, która jest nadzwyczajną osobą, ale i nieobliczalną. A z drugiej strony postać Janusza. To było spotkanie znaczące i pouczające. Zobaczyłem profesjonalizm aktorski w dwóch wydaniach: Janusz Gajos był niezwykle profesjonalnie przygotowany do tej roli, która była rolą niewdzięczną. A Janda wielokrotnie improwizowała. I być może kogoś mniej doświadczonego doprowadziłaby do przerwania ujęcia. A on wszystkie rzeczy, które wymyślała lub robiła spontanicznie przyjmował spokojnie – mówił Petrycki, podkreślając spokój i niezłomność w prowadzeniu roli przez Gajosa.