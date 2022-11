Co psuje nam nastrój, a co pomaga go poprawić? Czyli na co my, Ślązacy, narzekamy najbardziej? Domyślaliście się? Barbara Romańczuk

Nieprzyjemna jesienna aura nie sprzyja dobremu samopoczuciu, ale to nie tylko zła pogoda psuje nasze nastroje. Według badania przeprowadzonego na zlecenie kampanii „Słodka Równowaga”, jako źródło negatywnych emocji ankietowani wskazują m.in. wojnę w Ukrainie, problemy finansowe czy brak poczucia sensu w życiu. Niejednakowo dotyczą one każdego człowieka, natomiast w mniejszym lub w większym stopniu negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne. Co najczęściej psuje nam nastrój? Sprawdź!