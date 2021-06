Czego potrzebują domy dziecka w woj. śląskim? Pieluszki, środki czystości i sprzęt sportowy - lista potrzeb jest długa

Lista potrzeb rodzinnych domów dziecka ze Śląska nie jest duża. To czasem drobne rzeczy pierwszej potrzeby, jak pieluszki czy środki czystości - proszki i płyny do prania. Innym razem to sprzęty - robot kuchenny, odkurzacz. Czasem można spełnić także marzenia dzieci o nowym sprzęcie sportowym czy wypoczynku na leżaku pod parasolem. Ważne jest także wsparcie finansowe, potrzebne m.in. na rehabilitację i leczenie podopiecznych. Sprawdźmy, jakie są potrzeby rodzinnych domów dziecka ze Śląska.

Lista potrzeb rodzinnych domów dziecka ze Śląska Jednorazowe pieluszki, robot kuchenny, wsparcie finansowe czy sprzęt ogrodowy. To zapotrzebowanie rodzinnych domów dziecka z województwa śląskiego. Sprawdzamy czego potrzebują domy dziecka z różnych rejonów województwa śląskiego. Na stronie PortaluDomyDziecka.org można znaleźć zakładkę "Lista potrzeb", na której domy dziecka i rodziny zastępcze informują o tym, czego w tej chwili najbardziej im brakuje. Dzięki tej możliwości mogą zdobyć dodatkowe wsparcie dla swoich podopiecznych, a pomoc, która do nich trafia jest zawsze dopasowana do potrzeb danej placówki. Wiarygodność wszystkich zarejestrowanych domów dziecka i rodzin zastępczych jest regularnie sprawdzana, dlatego bez obaw można wysłać pomoc prosto na ich adres. W ostatnim roku ze wsparcia udzielonego za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org mogło skorzystać ponad 3,5 tysiąca dzieci objętych pieczą zastępczą.

Wyjaśnijmy że Rodzinny Dom Dziecka to placówka, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi odpowiedniej ochrony ze strony rodziców. To opieka nad dziećmi do 18. roku życia zorganizowana w naturalnych rodzinach zastępczych, w przystosowanych domach rodzinnych.

Czego potrzebują rodzinne domy dziecka i zastępcze rodziny ze Śląska? Rodzinny Dom Dziecka w Bytomiu (ul. Wrocławska 11/7) prosi o bony do decathlonu lub pomoc w zakupach. W tym domu, prowadzonym do 2016 roku, jest pod opieką 12 dzieci w wieku od 0 lat do 15. Podopieczni rodzinnego domu dziecka uwielbiają aktywny wypoczynek, górskie wycieczki, zwiedzanie nowych miejsc, ale także wszelkie prace plastyczne, taniec, gry planszowe, zabawy muzyczne.

Rodzinny Dom Dziecka w Siemianowicach Śląskich - Dzieci Sodusiowej (ul. Parkowa 11), prosi o pieluszki jednorazowe każdej firmy w rozmiarze 4, 5 i 6, a także o wsparcie finansowane na rehabilitację Angeliki. Pod opieką Elżbiety Soduś jest 5 dzieci. Marzeniem maluchów jest także basen - plac zabaw ze zjeżdżalnią (brodzik dmuchany).

Angelika ma niepełnosprawność ruchową, deformacje kręgosłupa, głowy i klatki piersiowej, zaawansowaną krzywiznę, przepukliny pachwinowe i pępkową, naczyniaki, małą wchłanialność pokarmową oraz FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy). Angelika dzięki rehabilitacji, terapii i leczeniu przez wielu specjalistów, którzy nią się zajmowali chodzi i mówi. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, dzięki któremu dziewczynka może liczyć na stale leczenie i rehabilitację. Ważne jest to, by nie przerywać procesu leczenia i rehabilitacji, dlatego cały czas potrzebna jest pomoc finansowa.

Specjalistyczna Zawodowa Rodzina Zastępcza z Bielska-Białej (ul. Kamińskiego 3/4) potrzebuje natomiast materiałów do pracowni artystycznej i pomocy w terapii wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej (ul. Władysława Broniewskiego 8) z kolei prosi o sprzęt ogrodowy np. parasol czy leżaki, a także o robot kuchenny i środki czystości - proszki do prania płyny do płukania tkanin, środki do mycia, środki do zmywarki. Inne potrzeby rudzkiego domu to czarny, duży stół i 12 krzeseł do salonu oraz odkurzacz.

Zawodowa rodzina zastępcza z Gliwic (ul. Chopina 3/4) prosi o rowery dla dzieci w wieku 4, 7, 9 i 12 lat. To nie muszą być nowe rowery, ważne aby były sprawne. Z pewnością ucieszą one podopiecznych Joanny Zalewskiej, która oprócz trójki swoich dzieci, w pieczy zastępczej ma czwórkę dzieci.