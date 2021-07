Czerwionka-Leszczyny: Rodziny poszkodowane po przejściu nawałnicy nie dostały jeszcze zasiłków

Przypomnijmy, że po ulewie zalanych zostało kilkanaście domów położonych przy ulicy Rymera w Czerwionce oraz przy ul. Markwioka w Dębieńsku. Chociaż straty były olbrzymie, bo w rejonie ulicy Rymera woda wdzierała się nie tylko do piwnic, ale zalane zostały także pomieszczenia na parterze budynków. W przypadku rodziny państwa Nazaruk, u których byliśmy woda zabrała niemal cały dobytek. Rodzina przygotowywała się do remontu parteru swojego kupionego trzy tygodnie wcześniej domu i większość rzeczy osobistych przeniosła do garażu. Ten został zalany do wysokości metra, a wraz z nim rzeczy osobiste całej rodziny, sprzęt domowy, rtv.